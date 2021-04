Sigue transito del estado con operativo “cero Tolerancia” en Tuxtepec

-Con esto han logrado despejar las avenidas principales del centro de la ciudad.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Elementos de Tránsito del estado iniciaron desde el mes de enero un operativo en Tuxtepec, enfocado en mejorar la vialidad, esto con el operativo cero tolerancia y lo que ha ayudado a que en las calles y avenidas del primer cuadro de la ciudad, no haya vehículos estacionados en doble fila y se mejore la circulación.



El Delegado de Transito de la Policía vial en Tuxtepec región Fermín San Juan Chincoya, explicó que el operativo cero tolerancia consiste en evitar que haya doble filas, por lo tanto se han enfocado en despejar las avenidas Libertad, 5 de Mayo, 20 de noviembre, Independencia, y esto es apoyándose de perifoneo constante además de operativos que realizan en estas arterias.

Aunado a esto, continúan con los operativos para multar a quienes no cumplan con el reglamento de tránsito.

En otros temas, en lo que respecta a los “monumentos a la imprudencia”, dijo que al inicio de la semana santa instalaron 2 con la finalidad de concientizar a la población de seguir las recomendaciones y con esto evitar accidentes, logrando una reducción en éstos, aunque no especificó el porcentaje.

Pidió además a los automovilistas, seguir todas las recomendaciones necesarias, como son el manejar con precaución, evitar el uso del celular, el uso del cinturón en el caso del automovilistas y el uso del casco en el caso de los motociclistas.

