Retienen a Regidora de Ayotzintepec en Ozumacin; pobladores exigen sus recursos

–Los habitantes inconformes afirman que no han recibido sus recursos correspondientes al ejercicio fiscal 2020 y 2021. Esta forma de presión se ha vuelto recurrente en este municipio ante la desatención de autoridades.

Tuxtepec, Oaxaca.- Habitantes de la comunidad de San Pedro Ozumacin, del municipio de Ayotzintepec en la región de la Cuenca, retuvieron a la Regidora de Educación para exigir al presidente municipal, Víctor Mendoza Velasco, recurso del ramo 33 fondo 3 pues aseguran que no lo han recibido por dos años.

Los inconformes retuvieron a la funcionaria municipal, identificada como Violeta Salas Pérez desde ayer lunes como medida de presión ante el incumplimiento del edil, quien desde meses atrás firmó un acuerdo con la comunidad para hacer entrega de los recursos.

Son cerca de cuatro millones de pesos los que no se han comprado y están en riesgo de no recibir, a pesar que es de las comunidades más grandes de este municipio de la región, aseguraron los pobladores.

De los acuerdos existen documentos en su poder que muestran el compromiso incumplido por Víctor Mendoza, por lo que llamaron al gobierno del estado a atender su demanda.

Esta no es la primera ocasión que pobladores de Ayotzintepec retienen a funcionarios municipales para exigir recursos o inconformarse con el gobierno de Mendoza Velasco, quien también ha sufrido en otras ocasiones de retenciones.

