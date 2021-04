Oaxaca recibe 4 nominaciones en los “World Travel Awards 2021”

-Por segundo año consecutivo, Oaxaca aparece en los nominados a lo que también se le conoce como “los Óscar del turismo Mundial”

David Higareda

La Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado (Sectur Oaxaca), informó en su cuenta de twitter, que Oaxaca por segundo año consecutivo vuelve a ser nominada, pero ahora en 4 categorías en los World Travel Awards 2021.

Este certamen, el cual también es llamado como “Los Óscar del Turismo Mundial”, reconoce la excelencia del sector de los viajes, el turismo y la hotelería.

Este 2021, se celebrará la edición 28 del concurso, en donde Oaxaca esta nominado en las siguientes categorías: “Destino líder de México en escapada urbana”, “Destino líder de México”, Destino líder de escapada urbana en México y América Central”, y “Destino líder de México en turismo de aventura”.

Los ganadores serán elegidos a través de una votación en la que participan profesionales de la industria turística de todo el mundo y además el publico en general podrá emitir su voto en el siguiente link https://www.worldtravelawards.com/

Oaxaca da muestra nuevamente de su gran potencial turístico, con sus nominaciones en distintas categorías en los #WorldTravelAwards2021, "los Óscar del turismo mundial". Te invitamos a votar y a demostrar el orgullo de ser oaxaqueño.



✔️ Vota aquí: https://t.co/8yuSycOWq0 pic.twitter.com/Opr7R9p5vn — Juan Carlos Rivera Castellanos (@JuanCRiveraC) March 31, 2021

La votación estará abierta hasta el próximo 26 de Julio. Sectur Oaxaca invita a los oaxaqueños a que apoyen al estado con sus votos.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario