Invitan a fomentar el hábito de la lectura en la niñez y juventud

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 5 de abril de 2021.- En este periodo de receso escolar y confinamiento preventivo, se recomienda a los padres y madres de familia promover en sus hijas e hijos el hábito de la lectura y las actividades lúdicas que les ayuden en su desarrollo intelectual.

De acuerdo con especialistas, es necesario fomentar la costumbre por la lectura día a día, ya que por medio de ésta, accederemos además a poseer buena escritura, y por ende a expresar mejor ideas, proyectos, pensamientos y argumentos a la hora de manifestar nuestras inquietudes.

Otro aspecto que deben considerar los padres, madres de familia y tutores es orientar y vigilar en niñas, niños, adolescentes y jóvenes sobre el uso adecuado del internet y dispositivos electrónicos, darse un tiempo para realizar actividades diferentes y de interés con cada uno de ellos, desde salir a caminar o platicar, practicar algún deporte o juego de destreza.

En este contexto, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), con el objetivo de fomentar en las y los docentes el interés para impulsar estrategias de animación a la lectura a partir del análisis de fundamentos teóricos, el diseño y desarrollo de proyectos que impulsen la lectura y la escritura en casa con apoyo de los padres de familia, invita a las y los maestros a la enseñanza en línea “Animación a la lectura. Leo y escribo en familia”, a desarrollarse del 26 de abril al 7 de mayo próximo.

El periodo de registro se realizará del 12 al 14 de abril, o hasta completar el cupo, a través del enlace: https://ufc.ieepo.gob.mx/Serse/. Los requisitos de participación son pertenecer a la población objetivo, contar con una cuenta de correo electrónico de gmail y equipo de cómputo.

Comprenderá los módulos La lectura y la escritura en la infancia; la lectura y escritura en familia y Cuéntame un cuento, yo escribo y leo; para mayor información las y los interesados pueden comunicarse a la Unidad de Formación Continua del IEEPO al teléfono 951 615 62 05 o al correo electrónico [email protected].

