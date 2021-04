Inicia aplicación de segunda dosis de vacuna Covid en San Antonio de la Cal, San Agustín de las Juntas y Tlacolula

-Desde las cinco de la mañana empezaron a llegar adultos mayores que recibieron la primera dosis de la vacuna de Pfizer.

José Cruz

Oaxaca, Oaxaca.- Este martes se inició con la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el Covid a los adultos mayores de los municipios de San Antonio de la Cal, San Agustín de las Juntas y Tlacolula de Matamoros, desde las cinco de la mañana empezaron a llegar a la sede que se habilitó en San Antonio de la Cal.

De acuerdo a la logística, este martes se aplicará el biológico a quienes viven en la primera, segunda y sexta sección del municipio, para el miércoles se aplicará a los adultos mayores de la tercera, cuarta y quinta sección, a diferencia de la vez anterior, en esta ocasión los adultos mayores no llegaron un día antes para apartar su lugar.

De acuerdo a un comunicado que emitió la Secretaría de Salud federal, los adultos mayores deberán llevar el expediente de registro que se les entregó cuando se les aplicó la primera dosis, las personas deberán guardar la sana distancia, aunque esto no se respetó en las filas, también deberán usar correctamente el cubrebocas y aplicarse gel antibacterial de manera frecuente.

Cabe mencionar que el inicio de la vacunación se programó a las diez de la mañana, sin embargo las dosis llegaron un poco más tarde, cuando se empezó con la aplicación, se hacía pasar a los adultos mayores en grupos de diez de acuerdo al orden de la fila.

