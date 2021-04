Firman IEEPCO, INE y Gobierno de Oaxaca “Pacto por un proceso electoral cívicamente responsable”

-Hicieron un llamado a la población, a la militancia y a los partidos políticos a resolver los conflictos por la vía institucional.

Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- Este martes el Gobernador del Estado Alejandro Murat, el Delegado del INE en Oaxaca Edgar Humberto Arias Alba y el Presidente del Consejo General del IEEPCO Gustavo Meixueiro Nájera, firmaron el “Pacto por un proceso electoral cívicamente responsable”, en el evento estuvieron presentes autoridades de los tres niveles de gobierno y representantes de los partidos políticos.

Arias Alba comentó que lamentablemente Oaxaca se ubica como la segunda entidad en el país en dónde existe mayor riesgo de hacer política, para revertir esta tendencia, dijo que se requiere de la participación de los sectores involucrados, por ello celebró la firma de este pacto que suscribieron autoridades y fuerzas políticas.

Por su parte el Presidente del Consejo General del IEEPCO Gustavo Meixueiro Nájera, comentó que la firma de este pacto debe servir para fortalecer los vínculos institucionales y comprometerse públicamente para actuar en el marco de sus competencias para generar un ambiente de respeto y de derecho en favor de la democracia.

Por ello hizo un llamado a candidatos, candidatas, militantes, partidos políticos, medios de comunicación y ciudadanía en general para que durante las campañas se conduzcan con respeto a los principios democráticos y resolver los conflictos por la vía institucional, a los funcionarios y servidores públicos los llamó a manejarse con imparcialidad en el uso de los programas y recursos públicos.

En su participación el Gobernador Alejandro Murat Hinojosa hizo un llamado a la ciudadanía y a las instituciones para que participen en un proceso electoral de manera cívicamente responsable, que permita vivir estos meses de campaña en un contexto de paz, de respeto a las ideas, a las propuestas, a los colores y a los proyectos políticos.

Por ello reconoció la presencia a distancia de las autoridades de los 153 municipios que se rigen por el sistema de partidos políticos, quienes se enlazaron a la transmisión desde sus poblaciones, el evento se realizó en el interior del palacio de gobierno.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario