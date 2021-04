En tres días registran los SSO 139 casos nuevos de COVID-19

-Exhortan las autoridades de Salud continuar con las medidas sanitarias, uso del cubrebocas, sana distancia y lavado de manos.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 5 de abril de 2021.- Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), informan que, al corte de este lunes se han registraron del 3 al 5 de abril 139 casos nuevos de COVID-19, sumando 43 mil 861 acumulados en toda la entidad.

Lo anterior fue informado por la jefa de la Unidad de Epidemiología de los SSO, Yuko Nakamura López, quien detalló que se han notificado 69 mil 671 casos, de los cuales 21 mil 147 han sido negativos, hay 4 mil 663 sospechosos, 40 mil 383 se han recuperado y lamentablemente en este mismo periodo se contabilizaron siete defunciones, sumando tres mil 253 decesos; hay 225 casos activos.

Destacó que la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales registra 30 mil 24 casos confirmados y mil 722 defunciones, Istmo tres mil 610 y 524 fallecimientos, Tuxtepec dos mil 817 y 334 muertes, Costa dos mil 171 y 224 pérdidas fatales, Mixteca tres mil 716 y 310 muertes y la Sierra mil 523 y 139 defunciones.

Los 139 casos nuevos registrados los días 3, 4 y 5 de abril se ubican en 37 municipios, los que mayor número presentaron son: Oaxaca de Juárez con 55, Santa Cruz Xoxocotlán 13, San Sebastián Tutla ocho; Santa Lucía del Camino y Santa María Atzompa seis, San Bartolo Coyotepec cuatro; el resto, tres, dos y un caso.

Nakamura López, dijo que de las tres mil 253 defunciones el grupo de edad más afectado es del 65 y más años, seguido de 50 a 59 y 60 a 64 años con mil 536, 731 y 477 respectivamente. Por sexo, dos mil 104 han sido hombres y mil 149 mujeres; las comorbilidades asociadas son en primer lugar la hipertensión arterial, seguido de diabetes, obesidad e insuficiencia renal.

Detalló que de los Eventos Supuestamente Atribuibles a Vacunación e Inmunización (ESAVI), de la vacuna Pfizer- BioNTech, al corte del 3 de abril se han notificado 557 casos, de primera dosis 366 de segunda dosis 191, de estos, siete estuvieron graves los cuales están dados de alta. En la primera dosis han sido cinco personas, dos mujeres y tres hombres; y en la segunda dosis dos mujeres.

De los 550 no graves, la mayor parte se han presentado en edad de 28 a 37 años con 193 casos, el 80% mujeres, 442 y el 20% hombres 109 casos; con síntomas como cefalea, dolor o sensibilidad en la aplicación de la vacuna, astenia y mialgias.

De la vacuna de AstraZeneca han sido nueve casos no graves en mayores de 60 años, cinco en mujeres y cuatro en hombres, los síntomas que se presentaron son cefalea, fiebre, escalosfríos y mialgias. De la vacuna de Sinovac se han notificado cinco casos, de los cuales uno es grave de 65 años el cual está fuera de peligro, los síntomas fueron cefalea, astenia, adinamia y mareo.

Finalmente dijo que la ocupación hospitalaria global es del 25.5 por ciento, con 151 camas ocupadas, disponibles 442 de un total de 593, hay 5 hospitales al 100 por ciento de ocupación, 26 nuevos hospitalizados. Recordó a todos mantener la sana distancia, evitar reuniones y eventos masivos, continuar cuidándonos con el uso correcto de cubrebocas y lavado de manos.

