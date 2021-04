Demanda Congreso mesa de trabajo sobre feminicidios en Oaxaca

San Raymundo Jalpan, Oax. 6 de abril de 2021.- El Congreso de Oaxaca exhortó a la Fiscalía General del Estado (FGEO), instalar una Mesa Técnica de Trabajo Permanente en materia de feminicidios, en la cual tengan representación los tres Poderes del Estado.

La Mesa Técnica deberá estar integrada por el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), la Secretaría General de Gobierno (Segego), la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca (SMO), y el Congreso local a través de la Comisión de Igualdad de Género.

De esta manera, el Poder Legislativo procura que, el Estado active todo el aparato institucional para garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres en la entidad.

Mediante el exhorto, también se requirió a la FGEO mayor celeridad en las investigaciones sobre feminicidios, concluir con las indagatorias y poner a disposición a quienes resulten responsables de las agresiones fatales en contra de las mujeres, que se han perpetrado en el territorio estatal.

Asimismo, a evitar dilaciones procesales y garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas, con investigaciones apegadas a la perspectiva de género y al protocolo de investigación ministerial, policial y pericial de este delito, conforme a la legislación estatal en la materia.

En este mismo sentido, esta Soberanía requirió un informe puntual y detallado sobre el estado que guardan las investigaciones sobre lo acontecido en la comunidad de Peña Campana, ubicada en la agencia municipal de Xochitonalco, Huautla de Jiménez, Oaxaca; el feminicidio de la joven de la comunidad de Peña Ancha Mazatlán de Villa de Flores, perpetrado el pasado 18 de julio de 2020 y el lamentable hecho ocurrido en Santa Cruz ltundujia, Putla, Oaxaca, en el que la joven Alma Itzel Romero García de 21 años de edad, fuera encontrada sin vida.

También, pidió a la FGEO y a la titular de la SMO, brindar atención efectiva a las víctimas indirectas de los feminicidios de las ciudadanas María Eugenia Guzmán Galán y Alma Hilda Jiménez, en Puerto Escondido y Matías Romero, respectivamente.

