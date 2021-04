Continúan medidas de prevención en Asilo de Tuxtepec; adultos recibieron primera dosis

-Falta que se les aplique la segunda dosis y se vacune al personal

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Debido a que hace unos días se les aplicó la primera dosis de la vacuna contra el covid a los adultos mayores en Tuxtepec, también los adultos mayores del Asilo del Adulto Mayor Tuxtepec, Celsa Aguirre de Bravo, recibieron su primera dosis, y ahora están a la espera de las indicaciones para que poco a poco se reactiven las actividades.

La Directora del Albergue Guadalupe Castillejos Matus, dijo que personal de vacunación, acudieron al albergue y se les aplico la primera dosis a los 11 adultos sin que hayan tenido alguna complicación, sin embargo aún falta esta segunda dosis, en lo que respecta al personal no se ha vacunado por lo tanto están en espera de que se les aplique esta vacuna.

A pesar de que se les aplicó esta primera dosis, siguen las restricciones y medidas para cuidar la salud de los adultos que están en este albergue, con la finalidad de que no enfermen, ya que en este año ninguno se contagió.

Para evitar contagios, los trabajadores han seguido varias medidas de prevención, como el uso de desinfectante en todas las áreas, el uso de gel antibacterial, el cambio de ropa al ingresar al albergue y evitar la presencia de más de tres personas en un lugar reducido, pero además se prohibieron las visitas y los proveedores no tenían contacto con los adultos.

