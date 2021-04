Cae granizada en la Mixteca y se reportan inundaciones en la ciudad de Oaxaca

Oscar Rodríguez

Oaxaca, Oaxaca.- Una tormenta atípica causada por un frente frío, provocó la caída de granizo de gran tamaño en la zona de la mixteca y generó inundaciones severas y cortes de energía eléctrica en la capital oaxaqueña y su área conurbada.

Agueda Robles portavoz e la Coordinación de Protección Civil (CEPCO), dijo que se activó la fase de contingencia 1, para atender a la población civil, detallando que el fenómeno meteorológico no dejó víctimas, ni lesionados.

Según se ha establecido, la caída de granizo afectó parte de la carretera aplicándose un operativo vial para evitar el patinazo de los vehículos.

Mencionó que de acuerdo al monitoreo realizado, no se presentaron daños que afecten a la población.

Indicó que el fenómeno natural inusitado, fue causado por la combinación del aire frío y caliente que generó una perturbación en el clima.

También se reportaron lluvias de ligeras a intensas en la ciudad de Oaxaca y en su zona conurbada y en 40 municipios de los valles centrales y 14 de la Mixteca y 11 de la sierra

Indicó que en los municipios de Tlaxiaco, San Miguel El Grande, Huajuapan y Nochixtlán, se activó el plan de apoyo a la población civil para enfrentar la contingencia por la caída de granizo.

En la población de Yucudaa, el granizo alcanzó un gran tamaño, lo que causó daño en algunas viviendas, además de destrozos en las áreas agrícolas.

Mientras tanto en la ciudad de Oaxaca, la tromba género inundaciones y encharcamientos, además de cortes de energía eléctrica.

En tanto el director de la Comisión Forestal en Oaxaca (COESFO), Aaron Juárez aceptó que la caída anticipada de lluvias en el territorio estatal, permitió que se sofocaran los incendios que se encontraban activos en la Sierra Sur y Norte, y la zona de los Valles Centrales

