Violencia política y de género no deben convertirse en tema de moda: Lizeth Zárate

-Dijo que desde la Cámara impulsará acciones para terminar con la violencia política y en contra de las mujeres



Jorge Acevedo/Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- Lamentablemente la violencia política en razón de género y la violencia hacia las mujeres se están convirtiendo en “temas de moda”, algo que no debería suceder, ya que las mujeres tienen el derecho de ser escuchadas y respetadas, aunque lamentablemente en muchos casos son relegadas o asesinadas como el caso de Ivonne Gallegos, afirmó la candidata a Diputada Federal por el Partido Encuentro Solidario (PES) Lizeth Zárate López.



Mencionó que se han presentado muchos casos de violencia política en razón de género como el de Jaquelina Escamilla, quien fue removida de la Dirección del Instituto Municipal de la Mujer, incluso mencionó que ella misma fue objeto de este tipo de violencia por parte del cabildo capitalino, ya que a ella le correspondía asumir la regiduría y no se lo permitieron, por ello dijo, busca ser la portavoz de las mujeres en el congreso federal.



Asimismo indicó que uno de sus objetivos al llegar a la Cámara de Diputados, es fomentar que este tipo de acciones en contra de las mujeres se termine, para ello se deben elaborar leyes que garanticen el derecho de este sector, agregó que estas leyes deben ser aplicadas por las autoridades correspondientes, para que no se queden en letra muerta.



Esta declaración la hizo al término de la presentación que hizo el Partido Encuentro Solidario (PES) de sus candidatos a diputados federales, al término de este evento, la candidata por el distrito de Oaxaca tuvo un encuentro con mujeres.

