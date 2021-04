Van 6 en busca de la Diputación Federal por el Distrito 01

-2 son mujeres y son abanderadas por partidos nuevos, así mismo hay 4 hombres más



Dora Timoteo



Tuxtepec, Oaxaca.- Este domingo iniciaron las campañas de diputados federales, hasta el momento son seis los candidatos ya registrados ante el Instituto Nacional Electoral (INE), quienes a partir de este 4 de abril empezaron a buscar el voto.



El candidato del PRI-PAN-PRD de la Coalición “Va por México” Antonio Amaro Cansino, fue presidente municipal de Acatlán de Pérez Figueroa, diputado local en 2 ocasiones, en la legislatura LVIII y posteriormente en la LX, Diputado Federal por el Distrito 01 en la LXIII, posteriormente en el sexenio de Enrique Peña Nieto fue nombrado subsecretario de Desarrollo Social y Humano y el último cargo que ocupó fue el de Coordinador de Protección Civil.



El candidato de la Coalición Juntos Hacemos Historia que conforman MORENA-PT y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Ángel Domínguez Escobar fue presidente de Usila, del 2016-2018, posteriormente diputado local por el distrito 03 con cabecera en Loma Bonita en esta actual legislatura, y ahora está buscando la diputación federal.



Uno más que busca la diputación Federal es Héctor Montes Parra por el Partido Movimiento Ciudadano (MC), hijo del líder social de la UGOCP Margarito Montes Parra.



Por el Partido Encuentro Solidario (PES) el abanderado es César Torres Loyo, quien fuera presidente municipal de Tuxtepec en el año 2003.



Así mismo, está Arlene Rivera Escalante, hija del Presidente Municipal de Loma Bonita, Raymundo Rivera, la candidata por el partido nuevo Redes Sociales Progresistas, y anteriormente estuvo como coordinadora de este partido.



De igual forma por otro partido nuevo, que es el de Fuerza por México está Rosa María López Medina, quien es maestra e integrante de la Sección 22.

