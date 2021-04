Sección 22 protesta contra sorteo electrónico del ISSSTE para préstamos, fue decisión unilateral denunciaron

-Exigen una mesa de diálogo con el Director General de la institución antes del 15 de abril

José Cruz

Oaxaca, Oaxaca.- El Comité Ejecutivo de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, protestaron en las oficinas de prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), para manifestar su descontento con el proceso para la asignación de créditos que realizó la institución de salud.

Dieron un ultimátum al Director General del ISSSTE Luis Antonio Ramírez Pineda, para que a más tardar el quince de abril se entable una mesa de diálogo o de lo contrario accionarán con una serie de medidas de presión, también lo responsabilizaron de estas acciones en caso de no tener una fecha para que atiendan sus quejas.

Denunciaron que este proceso estaba desfasado, toda vez que dicho sorteo se debió haber realizado a mediados del mes de febrero y si llevó a cabo a finales de marzo, además mencionaron que se hizo de manera incorrecta al no tomar en cuenta los criterios que establecen los lineamientos.

Los manifestantes dijeron que el ISSSTE utilizó como pretexto la pandemia para realizar el sorteo, por ello se manifestaron en contra de esta acción, ya que señalan que se están violentando los derechos de los trabajadores, no solo del magisterio, sino de todos los derechohabientes de la institución.

Este criterio lo calificaron como aberrante y vergonzoso, además de que atenta contra el derecho de los trabajadores, pues los beneficios se dan al azar y apelando a la suerte del trabajador, a pesar de que cada empleado aporta para la salud, vivienda y otros beneficios.

