Presenta RSP a Arlene Rivera como Candidata a la Diputación Federal por el Distrito 01

-La abanderada de ese partido, señaló que es momento de que las mujeres de la cuenca sean parte en las tomas de decisiones en nuestro país y pidió a la población su voto de confianza para representarlos

Alex Morales

Tuxtepec Oaxaca.- Este lunes el Partido Redes Sociales Progresista presentó a Arlene Rivera, como su candidata para contender por la Diputación Federal del Distrito 01 con sede en Tuxtepec en la cuemca del Papaloapan.

Fue Bersahin López López, presidente del Comité Estatal de ese partido quien presentó a la Loma Bonitense ante los medios de comunicación y donde informó que su partido tendrá participación por primera vez en un proceso y que se manejará a través de 8 ejes pensando en peticiones de la misma ciudadanía, pues dijo que van enfocados en los reclamos del pueblo y que se fue palpando a lo largo de su recorrido.

Por su parte la Candidata pidió el apoyo ciudadano, pues resaltó que es el momento de las mujeres y son ellas las que construyen el desarrollo de cada entidad o municipio, por lo que dijo que ella como mujer integra buscará incentivar a las demás mujeres sobre todo de esta región para que sean preponderante en los proyectos que cada una vayan a emprender.

Asimismo, reconoció el poderío de sus adversarios políticos, sin embargo, dijo que cada quien tiene la capacidad para buscar este cargo público, además agregó que hoy en día son muchas las familias que han creído en este nuevo proyecto político.

Resaltó que en su propuestas también están reflejada la integración de los hombres y no solo de las mujeres, ya que abundó que las ideas de diversos géneros ayuda a equilibrar en las decisiones para fortalecer este proyecto que ayude a que de el resultado esperado por el electorado.

Arlene Rivera, es originaria de Loma Bonita Oaxaca hija del presidente actual de ese municipio Raymundo Rivera Hernández y parte estructural de RSP y que desde sus inicios ha venido caminando por todo el Distrito al lado de Bersahin López y la naciente estructura que lo ha acompañado en todo este tiempo.

