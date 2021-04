Lady Tacos de Canasta participará en elecciones de CdMx; buscará diputación

-Lady Tacos de Canasta buscará ser diputada local por el distrito electoral 32, que pertenece a la alcaldía de Coyoacán, por el partido ELIGE.

Lady Tacos de Canasta, muxe cocinera originaria de Oaxaca, participará en las elecciones de la Ciudad de México, que se realizarán el 6 de junio, en las que buscará ser diputada en el Congreso capitalino, por el distrito electoral 32, que pertenece a la alcaldía de Coyoacán.

De acuerdo, al proyecto de orden del día de Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Lady Tacos de Canasta participará bajo el partido Equidad, Libertad y Género (ELIGE).

Este partido político que dirige Mariana Morán Salazar, una pedagoga con doctorado en educación, logró su registro el 4 de septiembre del 2020 en la capital.

Lady Tacos aparecerá en la boleta electoral con el nombre: Juan Francisco Martínez Ventura, nombre con el que nació la celebridad de internet.



No obstante, a petición del partido y ya aprobado por el IECM se incluirá el sobrenombre o nombre ficticio de “Lady Tacos”.

A pesar de que Lady Tacos participará por el principio de mayoría relativa, es decir, que obtendrá su triunfo con el mayor número de votos.



Aunque, también fue inscrita en el lugar número seis de la lista de candidatos a legisladores plurinominales de su partido, lo que significa que el porcentaje de votos que reciben las candidaturas determina el número de escaños que les son asignados a la organización política.

Los competidores de Lady Tacos serán: Gerardo Villanueva Albarrán y Partido del Trabajo por Morena, Héctor Barrera Marmolejo por Acción Nacional, Sandra Calzada Beltrán por el Verde, Sofía Margarita Provencio O ́Donoghue por Movimiento Ciudadano, Anabel García Landa por Encuentro Solidario, Mariela Herrera Padilla por Redes Sociales Progresistas, y Jesús Figueroa Cuellar de Fuerza por México.

Los candidatos más competitivos serán: Villanueva Albarrán, quien fue ex presidente del PRD en la delegación Coyoacán y ya ha sido legislador federal, así como local; y Barrera Marmolejo, quien va por un periodo de reelección y es que actualmente es legislador local.

Con información de MILENIO

