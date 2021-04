IEEPCO reitera llamado para participar como capacitador o supervisor en el Distrito 02

-La convocatoria cierra este martes 6 de abril y el registro se hace en línea

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- La Consejera presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) Valeria Cortés Tenorio, reiteró el llamado a los ciudadanos para que participen como capacitadora o capacitador asistente electoral, así como supervisora o supervisor electoral, para este proceso electoral.

La convocatoria abrió el pasado 20 de marzo y concluye este martes 6 de abril, por lo que invitó a los ciudadanos a registrarse en línea, y explicó que los capacitadores y supervisores locales únicamente serán auxiliares y se encargaran de entregar y recuperar los paquetes electorales.

Agregó que en caso de que no puedan registrarse en línea, pueden acudir a la sede del consejo distrital con la finalidad de que los apoyen en el registro.

Así mismo, dijo que es necesario que haya suficientes registros ya que se requieren de unos 59 capacitadores en este proceso electoral, además de que hay una lista de reserva por cualquier detalle que se presente.

Después del registro, se les darán a conocer datos del examen que se realizará el 10 y 11 de abril y se está priorizando que se haga en línea, en caso de que se les complique por el tema del internet, estarían haciéndolo en una sede.

