Generación de empleos y reactivación de micro, pequeña y mediana empresa, factores para detonar economía en la cuenca: César Torres Loyo

Jorge Acevedo



Oaxaca, Oaxaca.- Le generación de empleos y reactivar la micro, pequeña y mediana empresa, ya que este sector son el motor en la generación de empleos en la cuenca del Papaloapan, ya que en el caso de Tuxtepec tiene años que no llegan empresas o industrias a invertir y establecer sus negocios, así lo manifestó el candidato a Diputado Federal por el Partido Encuentro Solidario (PES) César Torres Loyo.



Otro sector que también se debe activar es el ecoturismo, ya que la cuenca del Papaloapan cuenta con manantiales, arroyos, cascadas, lugares con cierta infraestructura y dos presas, mismos que pueden ocasionar que el turismo nacional e internacional volteen a esta región de la entidad, así generar ingresos y la costa no sea el único destino turístico junto con la capital.



En materia legislativa, comentó que muchas de las leyes se hacen en función de grupos de poder y no en función de la ciudadanía, pues la mayoría de ellas no se aplican como debería, situación que no permite una correcta impartición de la justicia, en ese sentido Torres Loyo dijo que su postura es que las leyes deben ser creadas para beneficiar al pueblo y no a los grupos políticos.



Agregó que a pesar de haber estado varios años lejos de la política, conoce las necesidades de la población, por ello es que decidió aceptar la candidatura de Encuentro Solidario, finalmente indicó que en él encontrarán una persona que escuche a la ciudadanía, con las cuales elaborará propuestas que presentará ante el Congreso de la Unión.

