Edil de Nochixtlán se deslinda de señalamientos por desaparición de Claudia Uruchurtu

-Pide a la Fiscalía y al Gobernador que investiguen el caso para dar con el paradero de Claudia y sancionar a los responsables de este delito



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- La Presidenta Municipal de Asunción Nochixtlán Lizbeth Victoria Huerta, se deslindó de los señalamientos sobre la desaparición de Claudia Uruchurtu Cruz, quien desapareció el pasado 26 de marzo luego de haber participado en una manifestación en contra de la autoridad municipal por supuestos actos de corrupción.



Agregó que el gobierno municipal que preside se une al llamado de exigencia a las autoridades, para pedir la aparición de esta mujer de 48 años de edad, pidió al Fiscal General del Estado de Oaxaca Arturo Peimbert Calvo, que se realicen las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de Claudia y se sancione a los responsables de este delito.



Asimismo hizo el llamado al Gobernador Alejandro Murat, para que de manera urgente se inicien con las labores de búsqueda de Claudia hasta dar con su paradero, para ello pide que participen todas las corporaciones policiacas, también pidió a los partidos políticos que no utilicen esto como una bandera política, ya que ella busca la reelección en su municipio.



La Presidenta Municipal señaló que Nochixtlán es un pueblo de mujeres y hombres trabajadores, de gente pacífica, por ello dijo que los señalamientos hacia el gobierno municipal y hacia su persona son graves y atentan contra la estabilidad social y su seguridad personal, así como la de su familia.



Informó que el gobierno municipal coadyuvará en el marco de su competencia para dar con el paradero de Claudia y esclarecer este caso, por ello pide la presencia de la Guardia Nacional y la intervención de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), además comentó que desde la desaparición de Claudia, ella también ha recibido amenazas de muerte.

