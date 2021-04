Carretera Puerto Eligio-San Pedro Ozumacin estancado por omisión del Gobierno Federal: FPR

-Señalan que la modernización de los pueblos marginados va en retroceso, pues comentan que desde hace 2 años el proyecto carretero quedó detenido.

Alex Morales

Ayotzintepec Oaxaca.- Militantes del Frente Popular Revolucionario se dicen decepcionados del Gobierno Federal, pues aseguran que el proyecto carretero que hace 10 años emprendieron para conectar Valle Nacional con Ayotzintepec y demás municipios de la Choapan hoy se encuentran estancados desde 2 años

El coordinador municipal de esta organización, Demetrio Martínez Ramírez, señaló que el proyecto de modernización va en retroceso, pues abundó que no solo enlazaba a los municipios chinatecos sino que en las comunidades se aplicaba la modernización de caminos aprovechando las facilidades que en su momento otros Gobiernos otorgaban para la comunicación de los pueblos marginados.

Sin embargo, reconoció que aún podría haber esperanza con el Gobierno del Estado para volver a reactivar este proyecto pues aseguró que las platicas van adelantadas para que a finales de año puedan arrancar de nuevo y se logre el entronque de Puerto Eligio-San Pedro Ozumacin, siendo que solo los separa alrededor de 3 kilómetros.

Asimismo, sostuvo que como organización van a seguir insistiendo para que los pueblos originarios no sigan marginados de los recursos del Gobierno, por lo que reiteró que ya la sociedad civil se viene organizando para exigir lo que le corresponde, siendo el FPR el intermediario para que la voz del pueblo sea escuchada en los diferentes organismos donde se le pueda atender en un rubro tan importante como lo es la comunicación.

Martínez Ramírez, detalló que la lucha se tiene que seguir para lograr este objetivo, así lo dio a conocer en su visita a la comunidad de San Pedro Ozumacin donde a representación de su organización entregó 40 baños biodigestores a 40 familias en extrema pobreza, además añadió que es ahí donde la FPR llega, algo que no haría ningún funcionario público de cualquier nivel de Gobierno.

