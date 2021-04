Candidata a Diputada por Fuerza por México, denuncia que grupo armado irrumpió en su arranque de campaña

-El hecho se dio en la agencia de Trinidad de Viguera, señalan que fueron 12 personas las que amedrentaron al equipo de la candidata

José Cruz

Oaxaca, Oaxaca.-La candidata a Diputada Federal por el Distrito 08 con cabecera en Oaxaca de Juárez Karla Gabriela Jiménez Carrasco, denunció que un grupo armado irrumpió en el evento de su arranque de campaña en la agencia Trinidad de Viguera la madrugada de este domingo 4 de abril, por lo que la transmisión tuvo que ser cortada de manera repentina.

Detalló que un grupo de entre 12 y 13 personas llegó al evento y amedrentaron al equipo de campaña de la candidata, por lo que la transmisión que se estaba haciendo tuvo que ser cortada abruptamente, en dicho evento se encontraba la Presidenta Estatal de Fuerza por México Salomé Martínez Salazar.

Por estos hechos presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), en ella afirma que algunas de estas personas portaban armas, situación que generó tensión en las personas que harían uso de la palabra y en su equipo de trabajo, ya que les pedían que el evento y la transmisión se terminaran en ese momento.

En el evento dijo la candidata, estuvieron autoridades de los siete municipios que integran el distrito federal 08 con cabecera en Oaxaca de Juárez, se buscó no generar pánico, por lo que Jiménez Carrasco agradeció la presencia de los asistentes y que en estos días les dará a conocer las propuestas que tiene.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario