Hay hartazgo en la gente hacia candidatos de siempre: Héctor Montes Parra

-Montes Parra, hizo un llamado a la ciudadanía para que reflexionen su voto, ya que muchos de ellos no han ayudado a la población

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- Existe un hartazgo de la ciudadanía de que cada campaña salen los mismos candidatos de siempre, diciendo las mentiras de siempre de que ayudarán al pueblo y que caminarán por los municipios y comunidades, aún cuando ya han estado en espacios públicos y no han hecho nada.

El candidato a Diputado Federal por Movimiento Ciudadano Héctor Montes Parra, hizo un llamado a la ciudadanía para que reflexionen su voto, ya que muchos de ellos no han ayudado a nadie, sino que se han beneficiado ellos mismos, el candidato inició su campaña con un desayuno con la estructura del partido y será a partir de este lunes cuando empiecen los recorridos en los municipios que integran el distrito 01.

Indicó que Movimiento Ciudadano es el tercer partido con mayor crecimiento en la entidad, situación que lo vuelve competitivo en la contienda electoral, además de que el partido está apostando por nuevos cuadros para ser sus candidatos, como ejemplo mencionó a Samuel García y a Luis Donaldo Colosio Riojas en el estado de Nuevo León.

En el desayuno estuvieron presentes candidatos y candidatas a las presidencias municipales, entre ellos Noé Ramírez Chávez de Tuxtepec, Gaudencio Torres Pereda por Ojitlan y Atalo Benítez por Valle Nacional.

