Conectar a Valle Nacional con Usila detonaria desarrollo y economía a esta región: Ángel Domínguez

-Dijo que también otros municipios serían beneficiados con este acceso además de potencializar la producción de café principal actividad económica

Alex Morales

El Candidato Morenista a la Diputación Federal por el Distrito 01 Ángel Domínguez Escobar, en su andar por Valle Nacional, explicó que el proyecto de conectar a San Felipe Usila con Valle Nacional sería una detonante muy importante en economía, lo que favorecerá a esta micro región de la cuenca del Papaloapan.

Recalcó el popular Andariego, que este proyecto carretero no solo favorecería a San Felipe Usila, sino que también se verán beneficiados otras comunidades como Tlacoatzintepec, San Pedro Teotila, San Andrés Teotilalpan y San Pedro Zochiapan, comunidades chinantecas cafetaleras que podrían reducir el tiempo para llegar a la capital del estado al pasar por este acceso.

Dijo además, que el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, ya tiene muy mentalizado este proyecto, pues dijo que ha recorrido los 2 municipios y conoce de las carencias de sus pueblos para que de esta manera puedan potencializar sus productos.

Acompañado de su equipo de trabajo, el candidato de Morena recorrió comercios de la avenida central de esta población donde hizo entrega de su periódico “El Andariego” invitando a la gente a consolidar la Cuarta Transformación a través del voto y apoyar a las decisiones del Presidente de la República para seguir en la ruta del cambio.

