Con inauguración de oficina, Ángel Domínguez arranca campaña a Diputación Federal en Tuxtepec

-Reconoció que se han cometido errores, mismos que se deben tomar como experiencias y seguir hacia adelante

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- El candidato de la coalición “Juntos Hacemos Historia” Ángel Domínguez Escobar, inició su campaña a la Diputación Federal por el distrito 01 con cabecera en Tuxtepec, con la apertura de su casa de campaña que se ubica en la calle Zaragoza entre Libertad y Carranza.

En su mensaje “El andariego” agradeció el acompañamiento que hicieron el candidato suplente Samuel Aguilera Vázquez, a la Diputada Local Laura Estrada Mauro y del candidato a la Presidencia Municipal de Tuxtepec Irineo Molina Espinoza, así como a su esposa y a las personas que asistieron a este arranque de campaña.

El candidato mencionó que su campaña será de caminar y visitar casa por casa para convencer a aquellas personas de lo importante que es darle continuidad al proyecto de nación del gobierno que encabeza el Presidente López Obrador, combatir la corrupción y no regresar al pasado, sino consolidar lo sucedido en el 2018.

Reconoció que se ha habido equivocaciones y errores, pero que de todo esto se debe tomar lo mejor e ir hacia adelante, ya que es con el pueblo con quienes se debe consolidar la cuarta transformación del país, tanto en la cuenca del Papaloapan, como en el estado de Oaxaca y a nivel nacional.

Domínguez Escobar también reconoció que le quedó a deber al distrito 03 con cabecera en Loma Bonita, lugar al que regresará llevando sus propuestas para beneficiar a la población de este municipio de la cuenca del Papaloapan, pues cabe recordar que el candidato ganó la elección a diputado local en el 2018.

