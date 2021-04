Tras muerte de uno de sus agresores, María Elena Ríos pide a Fiscalía liberar quinta orden de aprehensión

-En un twitt la saxofonista dijo que desde el día de su agresión, perdonó a P.H.Y. quien falleció en el penal de Tanivet

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Luego de darse a conocer que uno de los autores materiales de la agresión a María Elena Ríos, falleció en el penal de Tanivet, la saxofonista oaxaqueña publicó en su cuenta de twitter que se ejecute la quinta orden de aprehensión, ya que el ex fiscal Rubén Vasconcelos Méndez no quiso hecerlo.

El twitt que publicó fue el siguiente: “Mientras, aquí en la tierra, las leyes del hombre se tienen que cumplir. El quinto implicado sigue libre. Pido al fiscal @PeimbertArturo ejecute la última orden de aprehensión ya que @RVasconcelosM no quizo hacerlo. Mi vida y la de mi familia están doblemente expuesta“.

También en otra publicación escribió lo siguiente: “Lamento que las cosas hayan sucedido así. Que Dios lo perdone porque yo lo hice desde el día en que me agredieron. Descansa en paz P.H.Y.”

Cabe recordar que María Elena Ríos fue atacada con ácido el 9 de septiembre de 2019, ella señaló al ex Diputado Local Juan Vera Carrizal de ser el autor intelectual del ataque, quien se encuentra vinculado a proceso, sin embargo hasta el momento no se han dado a conocer avances en las investigaciones.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario