Tras 24 días de bloqueos en Oaxaca, SITSS levanta plantón

-Este lunes tendrán una reunión con funcionarios del INSABI con quienes verán lo de la recontratación de los trabajadores del extinto seguro popular

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Luego de 24 días de bloqueo y toma de oficinas de los Servicios de Salud de Oaxaca, el Sindicato Independiente de Trabajadores del Sector Salud (SITSS), levantaron sus tiendas de campaña y levantaron el campamento que tenían en las oficinas de los SSO en el centro histórico.

La Secretaria de General del SITSS María del Carmen Noriega, informó que les notificaron que se recontrataría a todo el personal del extinto seguro popular y que se cubrirían los pagos que están pendiente, en lo que se refiere a la renuncia de Juan Carlos Márquez Heina, comentaron que por el momento no insistirán en ello, aunque no quitan el dedo del renglón.

Dijo que le decisión de levantar el bloqueo y liberar las oficinas de los Servicios de Salud, se logró luego de una reunión con autoridades de la SEGEGO y de los SSO, con quienes acordaron una reunión para este lunes con funcionarios del INSABI.

Cabe recordar que fue el nueve de marzo cuando el SITSS se movilizó en la capital oaxaqueña, bloqueando el crucero de la avenida Independencia y JP García, posteriormente tomaron las oficinas de la dependencia en la colonia reforma, fue hasta este primero de abril cuando los manifestantes se retiraron.

