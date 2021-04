Renuncia César Morales Niño a militancia del PT

-Informó que se sumará a nuevos proyectos

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- El Diputado Local César Morales Niño informó por medio de sus redes sociales que renunció a su militancia en el Partido del Trabajo (PT), indicó que se sumará a nuevos proyectos para contribuir en la consolidación de la cuarta transformación en la entidad y por el bien de la población.

El legislador publicó el documento en el cual manifiesta que su renuncia la hizo en pleno uso de sus derechos, con esta renuncia Morales Niño también dejará de formar parte de los órganos de dirección del PT y que también deja de ser el representante del partido ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO).

Asimismo agradeció el respaldo del partido al haberle otorgado la oportunidad de ser candidato a Diputado Local por el distrito 5 con cabecera en Asunción Nochixtlán en el 2018, así como el haber presidido la Mesa Directiva del Congreso de Oaxaca en el primer año de la legislatura, también agradeció al Comisionado Político Nacional del PT en Oaxaca Benjamín Robles por el respaldo que le dio durante todo este tiempo.

El documento finaliza diciendo lo siguiente: “Con la seguridad que los caminos de la política nos harán coincidir en otras contiendas, que nos permitan alcanzar el bien de nuestro pueblo, le reitero la seguridad de mis distinguidas consideraciones“.

