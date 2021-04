Muere en penal de Tanivet, implicado en ataque con ácido en contra de saxafonista oaxaqueña

Oscar Rodríguez

Oaxaca, Oaxaca.- Ponciano Hernández uno de los autores materiales de haber arrojado ácido a la saxofonista Maria Elena Ríos, murió de un infarto en el interior de una celda en el Penal Regional de Tanivet, en Tlacolula de Matamoros.

La víctima padecía de VIH-SIDA estaba bajo tratamiento médico y la mañana de este viernes dejó de existir, según las causas oficiales del descenso por un infarto agudo al miocardio.

La víctima junto con su hijo, según el expediente penal por intento de feminicidio agravado, habrían recibido hasta 50 mil pesos de parte del ex diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Juan Vera Carrizal para arrojar ácido en su agencias de viajes a Maria Elena Rios, ubicada en el municipio de Huajuapan de León

Tras cometer la agresión, los implicados junto con su hijo se escondieron en una cabaña ubicada en el municipio de San Sebastián Tutla, donde fueron detenidos por la policía estatal.

Meses después se logró la detención del ex legislador y empresario gasolinero Juan Vera Carrizal y falta de ejercerse la orden de aprehensión en contra de su hijo Juan Vera Hernández también responsable de los hechos, quien se encuentra prófugo de la justicia.

La victima Maria Elena Ríos, cuestionó la lentitud del proceso judicial ya que advierte que han pasado 18 meses desde que se cometió el atroz ataque de ácido y aún no hay ninguna persona sentenciada.

Reconoció que el ataque con ácido sulfúrico le dejó lesiones irreversibles en su rostro y en el cuerpo, lo mismo que a su madre que trató de ayudarla.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario