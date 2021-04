Me quieren destituir por denunciar corrupción en Santa Lucía del Camino: Adrián Rojas

-Señaló que se defenderá, ya que afirma que el edil quiere un cabildo a modo

Mario Romero

Santa Lucía del Camino, Oaxaca.- El cabildo de Santa Lucía del Camino aprobó en sesión de cabildo pedir al Congreso del Estado la destitución del regidor con licencia Adrián Pérez Rojas, a pesar de que el concejal presentó una licencia para separase del cargo durante algunos días, para poder participar en el proceso interno de selección de candidatos de Morena.

Al conocer esta decisión, Pérez Rojas convocó a una conferencia de prensa en la explanada del palacio municipal, para denunciar que esta decisión la impulsó el Presidente Dante Montaño Montero, para tener un cabildo a modo que no lo cuestione sobre los supuestos actos de corrupción que se cometen al interior del ayuntamiento.

Detalló que él y otros cuatro regidores presentaron una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por realizar “obras fantasmas”, misma a la que dijo le están dando seguimiento, situación que molesta el edil, otro caso que han denunciado es el cobro de continuación a los comercios, así como los abusos que se cometen en los operativos del alcoholímetro.

Señaló que ante esta acción se defenderá, ya que la primer licencia que pidió fue por 30 días para participar en el proceso interno de Morena, de ahí volvió a sus labores al interior del cabildo y ahora pidió otra licencia de 70 días para participar en la campaña municipal.

Cabe mencionar que Adrián Pérez Rojas no resultó seleccionado como candidato por Morena y aceptó el ofrecimiento de Fuerza Por México para ser su candidato a la presidencia municipal de Santa Lucía del Camino.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario