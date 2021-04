Acumula Oaxaca 43 mil 722 casos de COVID-19

-Los SSO informaron que suman hasta el momento tres mil 246 defunciones y hay 292 casos activos del coronavirus.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 2 de abril de 2021.- Al corte de este viernes, la entidad acumuló 43 mil 722 casos de COVID-19, de esta cifra, tres mil 246 personas han perdido la vida a causa de la enfermedad, según cifras de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO).

La dependencia señaló que actualmente el número de pacientes que cursan la infección respiratoria en etapa activa son 292, en tanto el registro de personas recuperadas se elevó a 40 mil 184; hay cuatro mil 619 pacientes sospechosos y 21 mil 089 personas han dado negativo al padecimiento.

Del total de confirmados, 64 son casos nuevos ubicados en 16 municipios, siendo las localidades más afectadas: Oaxaca de Juárez con 28, San Juan Bautista Tuxtepec con 18, San Andrés Zautla con tres; así como San Jacinto Amilpas, Santa Lucía del Camino y Teotitlán de Flores Magón con dos casos, respectivamente, el resto un paciente.

Para este viernes, la Jurisdicción Sanitaria de Valles Centrales reportó un acumulado de 29 mil 902 positivos y mil 717 defunciones; Istmo tres mil 605 y 523 muertes; Tuxtepec dos mil 816 y 334 decesos; Costa dos mil 165 y 224 pérdidas fatales; Mixteca tres mil 713 y 309 fallecimientos; Sierra mil 521 y 139 muertes.

Según las estadísticas, 36 mil 452 pacientes han cursado la infección respiratoria en aislamiento domiciliario, y siete mil 270 requirieron atención hospitalaria. El grupo de edad con más contagios es el de 25 a 44 años con 19 mil 554 casos. Por defunciones, los mayores de 65 años ocupan el primer lugar con mil 531 fallecimientos.

En las últimas 24 horas se ingresaron 10 nuevos pacientes a la red de hospitales COVID-19, hay 139 camas ocupadas, 457 están disponibles de un total de 596, lo que representa un 23.3% global, y cuatro se encuentran al 100% de su capacidad.

Finalmente, la institución estatal recomendó a las familias oaxaqueñas no bajar la guardia en la actual temporada vacacional, en la medida de lo posible quedarse en casa, si es necesario salir respetando la sana distancia, usando cubrebocas adecuadamente, así como evitar realizar reuniones o eventos que impliquen aglomeración de personas, a fin de coadyuvar a la reducción de casos, hospitalizaciones y defunciones, y ante cualquier emergencia llamar al 911.

