Viacrucis 2021 en Chiltepec, será de manera simbólica

-Este año se cumplen 47 años de la representación en San José Chiltepec Oaxaca

David Higareda

Tuxtepec, Oaxaca.- El comité organizador de Semana Santa en San José Chiltepec, informó mediante un comunicado que este 2021 la representación número 47 será de manera simbólica, con un reducido número de católicos en algunas de las actividades que se tendrán, con el único objetivo de memorar la muerte y crucifixión de Jesús.

“Son ya 47 años de representaciones, sin embargo, por la contingencia ocasionada por el COVID-19 que no ha cesado, se tomaron ciertas decisiones en torno a la representación, con el afán de acatarnos a las medidas sanitarias señaladas”, se lee en el comunicado firmado por Edgar Hernández, presidente del Comité Organizador.

Hasta el momento, en sus redes sociales del comité, solo han comentando que estarán subiendo las actividades a realizar en estos días santos; sin embargo no se han especificado cuales serán. A la vez ya han publicado algunas fotografías que año con año se toman con el elenco principal del viacrucis.

Recordemos que el año pasado la representación fue cancelada por el COVID-19 y solo se retransmitieron algunas imágenes de años anteriores.

