Trabajadores del MACO en Oaxaca, demandan ante JLCA a “Amigos del MACO A.C.” por falta de pagos

-También piden que les permitan ingresar a la bodega para evitar que las obras de arte se sigan deteriorando y dañando.

Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- El pasado 22 de marzo trabajadores del Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca (MACO), interpusieron una demanda ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) en contra de la asociación “Amigos del MACO”, por la falta de pagos así como la afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Agregaron que la decisión de interponer una denuncia fue debido a la falta de voluntad de parte de la asociación civil para solucionar el tema del pago de sus salarios, indicaron que ellos como trabajadores siempre estuvieron en la disposición de dialogar para buscar una solución a este conflicto, sin embargo nunca vieron disposición de la otra parte.

Otro de los puntos que preocupa a los trabajadores del museo, es que las obras que se encuentran resguardadas en una bodega pudieran estarse deteriorando o dañando, ya que la asociación Amigos del MACO no les permiten el acceso a ese lugar para dar mantenimiento a la colección de obras.

Señalaron que por las condiciones del lugar hay filtración de polvo, además de que en los dos meses que no les han permitido ingresar a la bodega, fauna nociva como la polilla podría estar dañando la colección de obras, por ello piden que les permitan ingresar para evitar que se sigan dañando y darles mantenimiento.

Informaron que realizarán una exposición para generar ingresos y así poder cubrir parte del salario de los trabajadores del museo, ya que la asociación civil no los ha cubierto como debería de ser, cabe recordar que el pasado 28 de enero los trabajadores se atrincheraron en el museo ante la posibilidad de un desalojo, días después hubo una reunión con los “Amigos del MACO” en dónde acordaron que iniciarían con el proceso de pago, sin embargo ya no se dio continuidad a este proceso.

