Sin definir Noé Ramírez pedir licencia para la campaña de reelección o continuar en el cargo

-El edil de Tuxtepec aseguró que en su momento, tomará la decisión

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Luego de que terminara el registro de los candidatos en busca de la presidencia municipal, y que uno de éstos sea el Edil de Tuxtepec Noé Ramírez Chávez, en entrevista dijo que está trabajando y que en su momento tomará algún tipo de decisión.

Sin especificar si pedirá licencia a su cargo o si continuará en la reelección, señaló que por el momento seguirá trabajando con obras y programas, ya que a él le gusta estar hablando con hechos no con palabras.

Noé Ramírez Chávez busca reelegirse por Movimiento Ciudadano (MC), sin embargo continua realizando actividades como banderazos de obras e inauguraciones, así como entrega de apoyos, sin embargo en poco más de un mes inicias las campañas en busca de la presidencia municipal, aunque la ley los beneficia y si lo decide podría no separarse del cargo.

En esta ocasión, de acuerdo con criterios fijados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no es obligatorio que los actuales representantes populares (en el caso de las diputaciones o concejalías) se separen del cargo para poder competir por el mismo puesto, únicamente deben hacerlo si se postulan por un cargo distinto, es decir, si un diputado es postulado para presidente municipal, debe separarse del cargo; si un presidente municipal aspira a una diputación, debe separarse de su cargo.

