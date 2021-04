Sigue riesgo alto de contagio de covid en la Cuenca, JS llama a quedarse en casa

-En estos momentos el panorama que se tiene es de 21 casos positivos en la región

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 3 Moisés Montalvo Asprón dijo que sigue alto el riesgo de contagiarse de covid-19, ya que en estos momentos se tienen 21 pacientes hospitalizados en la región y esto representa una ocupación casi del 90%.

Ante este riesgo, llamó a la población a seguir con todas las medidas necesarias ya que a pesar de que está el proceso de vacunación a los adultos mayores, gran parte de la población aún no se ha vacunado, por lo que si reiteró este llamado a cuidarse en esta semana santa y evitar salir y a que pueden llevar el virus a sus hogares.

Salir durante estos días, puede provocar que los casos que se reportan actualmente aumenten y siga provocando más defunciones en los grupos vulnerables.

Actualmente la Cuenca del Papaloapan reporta 2, 786 casos positivos de covid hasta el corte de este martes, así como 334 defunciones; en Tuxtepec se reportan 2, 149 casos positivos, 17 se confirmaron este martes.



Así mismo, pidió a los adultos mayores a respetar los horarios y los días de la vacunación, ya que con esto se evitará la aglomeración y poniendo en riesgo a los adultos.

FOTO: Archivo

