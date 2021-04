Repunta ocupación hotelera en Tuxtepec por temporada de Semana Santa

-Aunque hay pocas reservaciones, hasta el momento se ha incrementado un 25% la demanda y se espera que en próximos días sea mejor; aseguran tener las medidas sanitarias frente al Covid-19.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – Durante el periodo vacacional de Semana Santa 2021, el sector hotelero en Tuxtepec ha registrado un repunte del 25 por ciento en comparación al año 2020 cuando empezaba la ola de contagios en la región.

El presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Tuxtepec, Rodolfo Cruz Arroniz, aseguró que durante los primeros días de marzo tuvieron un aumento en la ocupación.

En el transcurso de días previos al inicio oficial de vacaciones, a esta fecha, registraron varias visitas de personas que arriban a la región en plan de negocios, y esperan que en próximos días sean turistas y vacacionistas al municipio.

Aunque por la pandemia no está permitido albergar o recibir grupos superiores de 10 personas, dijo que se encuentran preparados para atender a los visitantes durante la temporada vacacional, cumpliendo con todas las medidas y protocolos sanitarios para asegurar la estancia segura a los inquilinos.

El representante del sector comentó que a pesar de que ya se lleva a cabo la primera fase de la vacunación para los adultos mayores , aún hay que mantener las medidas sanitarias para evitar futuros contagios, ya que por la temporada vacacional se pudiese registrar un aumento en los casos de covid.

A pesar de que en el estado de Oaxaca el semáforo epidemiológico fue declarado en color amarillo, por el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, la ocupación permitida en el sector hotelero todavía es del 50 por ciento de sus capacidades totales.

El hotelero llamó a los visitantes a realizar su viaje de manera segura, usando cubrebocas, gel antibacterial y cuidando la sana distancia en caso de viajar en autobuses.

