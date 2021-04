Reciben mobiliario y equipo 22 escuelas de Valles Centrales a través del IEEPO

-El director general del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal destacó que es prioridad del Mandatario Estatal la atención permanente del rubro educativo.

Comunicado

Zimatlán de Álvarez, Oax. 31 de marzo de 2021.- La administración del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, a través del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), continúa la entrega de mobiliario y equipo en las regiones de la entidad, por lo que en la meta de fortalecer a las escuelas públicas y contribuir en su mantenimiento, se otorgaron estos apoyos a 22 planteles educativos de los Valles Centrales.

El director general del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal destacó que es prioridad del Mandatario Estatal la atención permanente del rubro educativo; de ahí que se realiza un importante trabajo en materia de equipamiento escolar, así como de respuestas a las necesidades de las escuelas.

De esta manera, en Valles Centrales se benefició a dos mil 700 escolares y 139 maestras y maestros de instituciones ubicadas en la Villa de Zaachila, la Ciénega de Zimatlán, Santa Catarina Quiané, Zimatlán de Álvarez, Cuilapam de Guerrero, San Pedro Ixtlahuaca, Santa Cruz Xoxocotlán y Santa Agustín Yatareni, con una inversión total de 1.6 millones de pesos.

El mobiliario y equipo, entregado en el marco de la gira de trabajo realizada por el gobernador Alejandro Murat Hinojosa consistió en impresoras, lotes de mobiliario, pizarrones, sillas, computadoras de escritorio y portátiles, pantallas, instrumentos de banda de guerra, material de aseo, deportivo y de oficina, botes de pintura y ventiladores, entre otros.

Durante la entrega del mobiliario y equipo, el delegado de Servicios Regionales en Valles Centrales, Julio César Alonso Chávez, refrendó el compromiso del Instituto de fortalecer una educación de calidad y de apoyar tanto a profesores como a educandos en el fortalecimiento del desempeño escolar.

En entrevista, el maestro Mauro Alderete García, de la Escuela Primaria General Lázaro Cárdenas, en Santa Cruz Xoxocotlán, con más de 20 años de existencia, señaló que los apoyos recibidos serán de gran ayuda para el plantel ya que permitirán fortalecer las actividades académicas, mejorar las condiciones y atención a las niñas y niños.

También, la maestra Gabriela Patricia Santiago Aquino, del Jardín de Niños Julieta Fierro Torres Gossman, de Cuilapam de Guerrero, manifestó su agradecimiento al gobernador Alejandro Murat y al director general del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal en quienes reconoció su compromiso de fortalecer una educación de calidad.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario