Realiza Jurisdicción Sanitaria, operativo de cuaresma en Tuxtepec

-Piden consumir productos en buen estado, y verificarlos al momento de comprarlos.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Este miércoles personal de la jurisdicción Sanitaría número 3 realizó un operativo en los comercios que se dedican a la venta de mariscos en Tuxtepec, con la finalidad de que ofrezcan en buen estado, durante esta cuaresma.

La química de la Jurisdicción Sanitaria Teresa de Jesús Amador, explicó que entre las recomendaciones que deben de seguir los consumidores es que verifiquen las condiciones físicas de los productos, que no se le caigan las escamas, que tengan los ojos brillantes y que sus branquias y agallas sean rojas, esto en el caso de los pescados.

Sin embargo si no tienen ojos brillantes es porque ya está próximo a descomponerse, por lo que llamó a los clientes a revisar los productos antes de comprarlos, pero además, aseguró que ellos como jurisdicción están supervisando para que se ofrezcan mariscos en buen estado, que estén en una capa de hielo y sobre todo que los vendedores usen cubrebocas, cubrepelo, así como su mandil.

Estos operativos los hacen cada año y aunque inicia con la cuaresma, los intensifican durante la semana santa, que es cuando aumenta el consumo de mariscos.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario