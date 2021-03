Raúl Castillejos, nuevo comisionado de la Policía Estatal de Oaxaca

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 30 de marzo de 2021.- Por instrucción del gobernador Alejandro Murat Hinojosa; el secretario general de Gobierno (Segego), Francisco Javier García López, tomó protesta este martes, a Raúl Antonio Castillejos Solís, como nuevo comisionado de la Policía Estatal de Oaxaca.

El nuevo comisionado asume este cargo en sustitución de Francisco Santiago José, a quien a nombre del Gobierno de Oaxaca, el titular de la Segego le reconoció su desempeño.

De esta manera, también exhortó a Raúl Antonio Castillejos Solís, a trabajar con honestidad y salvaguardar el patrimonio e integridad de las familias oaxaqueñas.

Raúl Castillejos es Licenciado en Derecho y Ciencias Social, egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León; cuenta con una amplia experiencia al frente de instituciones en materia de seguridad, llegando a ser Jefe de División de Seguridad Regional de la Policía Federal. Por su destacado desempeño también cuenta con condecoraciones como el “Honoris Causa” emitido por el Consejo Federal de Desarrollo Policial y la Condecoración al Mérito Policial de Primera Clase.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario