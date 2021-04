Precio del limón aumentó pero la sequía golpea a productores

-Señaló el presidente de la unión que actualmente el precio del cítrico oscila entre los 700 y 800 pesos sin embargo la producción ha caído hasta en un 80% ante la falta de lluvias.

Alex Morales

Para los productores de limón de Bethania, la crisis de la por la disminución de cítricos no solo es remuneración económica por el alto precio, sino también es afectación para los pequeños productores, ya que debido a la sequía la producción ha bajado hasta en un 80%, así lo dio a conocer Abimael Alatorre Moguel, presidente de limoneros de esa localidad.

Reconoció que el precio actual sería un aliciente para todos los que se dedican a esta producción ya que en el mercado oscila entre los 700 y 800 pesos por rejas, sin embargo ante la falta de las lluvias las plantas se ven afectadas y la producción de limón persa ha disminuido considerablemente en las últimas semanas.

Dijo Alatorre Moguel que en la region existe más de 2 mil productores y tan solo en Bethania hay más de 500, por lo que hay preocupación es constante para las familias de esta localidad, sin embargo dijo que sería hasta el mes de mayo cuando esta situación se restablezca por lo espera que no haya desesperación entre los productores y esperar a que la sequía pase.

Mientras tanto comentó que se está cumpliendo con las empresas trasnacionales abasteciendo al mercado con los que tienen convenios y de esta manera se este cumpliendo con estos acuerdos pactados para que el limón no falte al consumidor.

Resaltó que en Bethania están a la espera de los apoyos Gubernamentales para poder sufragar los gastos invertidos en el cultivo, así también dijo que han hecho peticiones para la dotación de equipos técnicos e industriales que ayuden a mejorar la producción y agilizar las cosechas para un mejor servicio a los consumidores.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario