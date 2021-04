Nuevo drenaje pluvial en centro de Tuxtepec, evitará inundaciones y perdidas económicas

-Es obra de que por más de 30 años han esperado los locatarios del mercado “Ricardo Flores Magón” y se invertirán más de 4 millones de pesos.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – El gobierno municipal de Tuxtepec dio el banderazo de arranque de la obra de construcción de drenaje pluvial sobre la calle Eliseo Jiménez en la colonia la piragua, donde cada temporal de lluvia la ciudadanía sufre de inundaciones.

De la población más afectada con las anegaciones ha sido, por más de 30 años, comerciantes de la zona que abarca desde la avenida 20 de noviembre e Independencia, principalmente los locatarios del mercado “Ricardo Flores Magón”.

Pero, además, impacta en el transporte local y al foráneo, por ser también zona de terminal de transporte de las comunidades vecinas, como son Camelia Roja, Paso Canoa, Cerro de Oro, Macín y Matías Romero.

El presidente de la colonia La Piragua, Miguel Ángel Prats, agradeció la atención del gobierno municipal que encabeza el presidente Noé Ramírez, para realizar esta obra de alto impacto, la cual beneficiará a un indeterminado número de personas.

Por su parte, el edil comentó que esta obra se ejecutara con recursos propios del ayuntamiento, en el que se invertirán más de 4 millones de pesos y su ejecución está programada para concluirse en cuatro meses, antes de que comience la temporada de lluvias y así puedan evitar que nuevamente se inunde y pare la economía en esa zona importante.

En el banderazo para el arranque de la construcción, la secretaría general del mercado Ricardo Flores Magón, Noemí Alfonso Deceano recalcó la importancia del proyecto, pues las inundaciones de la zona también ahogaban sus ventas, lo cual se evitará con la futura obra.

