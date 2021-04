Nueva dirigencia sindical del INPI en Tuxtepec, gestionará construcción de oficinas

-Para la construcción se requieren 12 mdp, y no descartan tocar puertas para poder construir estas oficinas.

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- En días pasados tomó protesta la nueva dirigencia sindical del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en Tuxtepec, quienes seguirán insistiendo para que les construyan unas oficinas, ya que por más de 20 años han rentado.

El ahora dirigente sindical, Alejandro Mercado Pérez, dijo que dará seguimiento a uno de los principales pendientes que tiene que es la construcción de unas nuevas oficinas para este instituto, ya que llevan alrededor de 26 años solicitándolo.

Para la construcción se requieren alrededor de 12 millones de pesos según el último presupuesto que les hicieron, ya que cuentan con un predio únicamente les falta la construcción para que puedan tener sus oficinas, ya que en más de 2 ocasiones se autorizó un presupuesto, sin embargo nunca se aplicó el recurso.

No descartan, tocar puertas ante las diversas instancias y con los legisladores para que puedan contar con estas oficinas.

Aunado a esto, el solicitar nuevas oficinas se debe a que durante el 2020 no se pagó la renta por unos meses, lo que puso en riesgo el trabajo de esta dependencia federal, ya que los trabajadores temían que los desalojaran, sin embargo esto se resolvió, pero no descartan que vuelva a ocurrir.

Hay que recordar que en la pasada visita del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, se manifestaron y le solicitaron un edificio nuevo, van a esperar a ver si se las hacen y si no seguirán insistiendo.

