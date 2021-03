Karla Weber “Va por Jacatepec” obtiene su registro para buscar la presidencia municipal

Oaxaca de Juárez Oaxaca:- Cumpliendo la norma electoral, el pasado domingo en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Karla Indira Mingo Weber, quedó oficialmemte registrada por la coalición PRI-PAN-PRD “Vamos por Oaxaca” con miras a contender en las próximas elecciones buscando la presidencia Municipal de Santa María Jacatepec de la cual es originaria.

Mingo Weber de 35 años de edad, con estudios en Licenciatura en Derechos y con maestría en Derecho Político aseguró ser una mujer de principios qué se caracteriza por tener convicciones profundas, que no cede ante las presiones negativas y ni cede a propuestas que lesionen a la integridad física o moral de su gente.

De esta manera Karla “la Negrita” se hace presente, siendo la única mujer que participará en este proceso electoral, confiando en que la ciudadanía sepa decidir lo mejor para su municipio, pues asegura que es momento que Jacatepec se integre al desarrollo y que cuente con la conectividad que se requiere para estar a la par de otros municipios de la cuenca del Papaloapan.

Hasta el momento Santa Maria Jacatepec solo ha sido gobernado por una mujer en su historia, siendo Elvira Hernández López en el periodo 2011-2013 dejando un buen sabor para los Jacatepecanos, por lo que Mingo Weber buscará repetir la historia tratando de llevar la tecnología hasta este lugar, algo que en repetidas ocasiones ha dicho que mantiene a Jacatepec en el retraso por la falta de un buen servicio de comunicación tan solicitado por la sociedad como es el Internet .

