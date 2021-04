Diez meses después de incendio en central de abastos, inician trabajos de reconstrucción

-Se invertirán más de cien millones de pesos en la zona siniestrada informó el gobernador

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Luego de más de diez meses del incendio en la central de abastos y de las promesas que hizo el gobierno del estado para reparar los locales afectados, este miércoles se dio el banderazo de arranque de esta obra en la que se invertirán alrededor de cien millones de pesos.

El Gobernador Alejandro Murat llegó a la central de abasto acompañado de un grupo de colaboradores distintas dependencias como IODEMC, SINFRA, SEMOVI y SAPAO, en el evento el mandatio oaxaqueño mencionó que Oaxaca no ha parado y que se ha estado atendiendo cada desastre que le ha tocado durante su mandato, como los sismos de 2017, la pandemia y el incendio de la central de abastos.

Señaló que cuando suceden los desastres lo urgente pasa a segundo plazo y se atiende la emergencia, misma que se atiende con recursos, refirió que al día siguiente del incendio estuvo en el lugar y se comprometió a invertir cien millones de pesos, sin embargo en la central de abasto se invierten más de 210 millones de pesos como parte de los trabajos de remodelación.



Cabe recordar que en aquella ocasión el gobernador y el Presidente Municipal Oswaldo García Jarquín solo llegaron a las inmediaciones y no entraron a recorrer el lugar, debido a que los locatarios se encontraban molestos, ya que anteriormente habían pedido inversión de recursos y las autoridades no los atendían.

Hilda Teresa Pérez locataria de la central de abasto, dijo estar agradecida con la inversión que se realizará en la central de abasto, ya que esta era una demanda que tenían desde hace varios años y ahora se hará realidad.

Por su parte Israel Ramírez Bracamontes dirigente de grupo Lazcar, dijo que el retraso del inicio de estos trabajos se dio porque es un tema que debió haber atendido el gobierno municipal, ya que el derecho de piso lo pagan al ayuntamiento capitalino y son ellos quienes manejan los recursos que se obtienen del pago del estacionamiento.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario