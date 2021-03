Demanda 64 Legislatura fondo emergente de apoyo a migrantes

Comunicado

San Raymundo Jalpan, Oax. 31 de marzo de 2021.- Ante la omisión del titular del Poder Ejecutivo del Estado para implementar políticas públicas a favor de las personas migrantes y sus familias, el Congreso del Estado emitió un nuevo exhorto para que, por conducto de la Secretaría de Finanzas (Sefin), se implemente un fondo emergente para atender a este sector vulnerable.

La petición propone que los beneficios sean administrado por el Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante (IOAM), mediante reglas de operación precisas, para la ejecución de programas de auto empleo, apoyo terrestre a repatriados y para la operación de albergues que atienden a migrantes de tránsito y retorno.

De esta manera la LXIV Legislatura busca mejorar las condiciones de la población oaxaqueña migrante que radica en el vecino país, y que se enfrentan a un panorama agravado por la emergencia sanitaria, al ser ellas y ellos, los que menos acceso tienen a servicios como la salud.

Por estas circunstancias, los y las congresistas consideraron prioritario el hecho de que el Estado cuente con recursos que permita brindar apoyo a la población migrante y a sus familiares, en las carestías que presentan tanto en el lugar de destino, como en los procesos de repatriación.

Actualmente, no existe un presupuesto de carácter estatal orientado a la atención de las necesidades de la población en mención.

Este segundo exhorto fue emitido, porque el pasado 19 de junio de 2019, mediante el Acuerdo 175 aprobado por este Parlamento en Pleno, se pidió al Gobernador del Estado realizar una reasignación presupuestal de manera emergente al IOAM, a fin de brindar apoyo a las personas migrantes de origen oaxaqueño que radiquen en Estados Unidos.

Sin embargo, a la fecha la solicitud no ha sido atendido, por lo tanto, esta Soberanía consideró pertinente hacer un nuevo exhorto, para que se implemente el fondo emergente de apoyo al migrante y a sus familias.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario