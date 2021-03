Contabilizan 91 casos nuevos de COVID-19 y 12 defunciones, ¡no bajes la guardia!

-Hay una ocupación hospitalaria del 27.9%, y 299 casos activos, usa cubrebocas, sana distancia y lavado de manos.



Oaxaca de Juárez, Oax. 30 de marzo de 2021.- La Jefa del Departamento de Urgencias Epidemiológicas y Desastres de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Argelia Julián Aquino, informó que al corte de este martes 30 de marzo se han registrado 91 casos nuevos de COVID-19 que suman 43 mil 539 casos acumulados, hay 299 activos.

Señaló que se han notificado 68 mil 991, de los cuales 20 mil 813 son negativos, hay cuatro mil 639 sospechosos, 40 mil 07 se han recuperado y 12 nuevos decesos que suman tres mil 233 acumulados.

Dijo que la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales contabiliza 29 mil 795 casos confirmados y mil 711 defunciones, el Istmo con tres mil 599 y 521 defunciones, Tuxtepec dos mil 786 y 334 defunciones, Costa dos mil 140 y 222 defunciones, Mixteca tres mil 700 y 306 defunciones y la Sierra mil 519 y 139 defunciones.

Los 91 casos nuevos se distribuyen en 28 municipios, siendo los que mayor número registran: Huajuapan de León 22; San Juan Bautista Tuxtepec 17; Oaxaca de Juárez 13; Santa Cruz Xoxocotlán cuatro; Juchitán de Zaragoza, Santa Lucía del Camino y Santiago Juxtlahuaca tres cada uno, el resto dos y un caso.

Julián Aquino dijo que de las tres mil 233 defunciones, el grupo de edad más afectado es el de 65 y más años, seguido de 50 a 59 y 60 a 64 años, con mil 524, 726 y 474 respectivamente. Por sexo, dos mil 98 son hombres y mil 135 mujeres. Las comorbilidades asociadas son la hipertensión arterial, seguida de diabetes, obesidad e insuficiencia renal.

Mencionó que en relación a la ocupación hospitalaria hay un 27.9% global, con seis hospitales al 100% y 22 nuevos hospitalizados.

Finalmente dijo que hay seis centros de valoración para personas de primer contacto, que requieran atención para la enfermedad, como el Hospital General de Zona uno del IMSS, el Hospital Presidente Juárez del ISSSTE, el Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso, el Centro de Salud Urbano uno, hospital móvil y el Hospital Regional de Alta Especialidad. Cualquier emergencia o duda marcar al 911 donde podrán ser orientados para una atención oportuna y adecuada.

