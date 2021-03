Confirman que habrá película de los “Thundercats”

-Adam Wingard, director de “Godzilla vs. Kong”, será el encargado de dirigir una película sobre la serie animada “Thundercats”.

Adam Wingard, director de “Godzilla vs. Kong”, la cual está logrando buenos resultados en taquilla, será el encargado de dirigir una película sobre la serie animada “Thundercats”, según informó Deadline.

Warner Bros dio luz verde al proyecto el cual ha sido muy anhelado por Wingard quien confesó que siempre ha sido gran fan de ‘Los Felinos Cósmicos’. “Es un proyecto de ensueño para mí. Cuando estaba en la escuela secundaria, estaba obsesionado con esa caricatura”, contó.

Desde hace varios años se ha hablado de los planes sobre una película de los ‘Thundecats’, incluso existe un guion realizado por David Goggeshall. Adam Wingard aseguró que planea reescribir el guion con su amigo Simon Barrett y partir prácticamente desde cero.



“Quiero hacer una película de ‘Thundercats’ que te lleve de regreso a esa estética de los 80. No quiero reinventar su apariencia; Quiero que se parezcan a ‘Thundercats’. Tampoco quiero hacerlo en live-action. No quiero que se parezca a ‘Cats’, no quiero ese tipo de problemas, sin faltarle el respeto a ese director. Quiero hacer una película que nunca hayas visto antes. Una película CGI híbrida que tiene un aspecto hiperrealista y, de alguna manera, cierra la brecha entre dibujos animados y CGI”, comentó el director sobre el proyecto.

La cinta tendrá como productores a Dan Lin y Roy Lee, quienes estuvieron detrás de ‘Death Note’ de Netflix, película dirigida también por Wingard.”Thundercats” es una serie animada de origen estadounidense transmitida originalmente entre 1985 y 1989.

La historia sigue las aventuras de un grupo de felinos humanoides que libran diferentes batallas en contra de sus malvados enemigos.

