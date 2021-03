Trabajadores del ayuntamiento de Oaxaca de Juárez exigen pago de su salario

-Denunciaron que llevan más de un año sin cobrar, a cada trabajador les adeudan 100 mil pesos.

Jorge Acevedo/Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Trabajadores de la Dirección de Obras Públicas y de la Dirección de Desarrollo Urbano del ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, se manifestaron este martes para exigir el pago de su salario, el cual dijeron no cobran desde hace un año, a pesar de que ese recurso está etiquetado.

Son 36 trabajadores los que se encuentran en esta situación, asimismo indicaron que fueron despedidos, a pesar de haber laborado cuando la pandemia iniciaba en el municipio, el argumento que les dieron las autoridades municipales, fue que no había recursos para pagarles sus salarios, el monto del adeudo es de 100 mil pesos en promedio por cada trabajador.

Uno de los extrabajadores dijo que fueron despedidos el pasado 31 de diciembre con la promesa de que les iban a pagar los meses de enero o febrero aunque no trabajaran, sin embargo esto no sucedió y ahora cuando van a preguntar sobre su pago “se echan la bolita”, por ello es que decidieron manifestarse frente al palacio municipal.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario