Presenta Alejandro Murat “Por ellas, Acciones para familias víctimas de feminicidio”

-Con este programa se atenderá de manera integral mediante seis componentes y 22 acciones, a las víctimas indirectas de este delito y a sobrevivientes de tentativa de feminicidio.

-El Ejecutivo del Estado agradeció al Conavim la aportación de 3.8 millones de pesos que serán utilizados para abatir el rezago de las carpetas de investigación y para atención jurídica y psicológica.

Santa Lucía del Camino, Oax. 30 de marzo de 2021. “Seguiremos trabajando por la grandeza de las mujeres oaxaqueñas”, expresó el gobernador Alejandro Murat Hinojosa al participar en la presentación del programa “Por ellas, Acciones para familias víctimas de feminicidio”, el cual atenderá de manera integral mediante seis componentes y 22 acciones a las víctimas indirectas de este delito y a sobrevivientes de tentativa de feminicidio.

“Un programa que ha sido orientado por las mamás, hermanas y hermanos de las mujeres que sufrieron feminicidio. Este esquema busca atender en los hechos muchas de las facetas que hoy revictimizan, ofenden y laceran una vez que se dio este delito que es rechazable en todos los sentidos”, manifestó Murat Hinojosa, ante la presencia de Fabiola Alanís Samano, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).

El Mandatario Estatal señaló que “Por ellas”, recoge los testimonios de quienes se han visto afectadas y afectados por los feminicidios, para concretarlos en acciones gubernamentales que coadyuven a sobrellevar este “lacerante hecho”.

De igual manera, el Ejecutivo del Estado agradeció a la Conavim la aportación de 3.8 millones de pesos que serán utilizados para abatir el rezago de las carpetas de investigación del periodo 2017- 2020 que atiende la Fiscalía General del Estado. Y otra parte de este recurso se destinará también a brindar atención jurídica y psicológica a las víctimas canalizadas al refugio “Casa de Medio Camino”.

En su oportunidad la titular de la Conavim, Fabiola Alanís Samano, señaló que Oaxaca es una de las entidades que cuenta con Alerta de Violencia de Género (AVG), hecho que lejos de “ser un castigo”, ha sido una oportunidad para que en el Gobierno del Estado se creen condiciones para erradicar estas acciones.

“Decirle Gobernador que usted ha tomado la Alerta como una oportunidad para hacer realmente que las dependencias que tienen una responsabilidad específica en atención a las mujeres, lo hagan. Al ser una oportunidad, se observa que los 40 municipios con esta Alerta están haciendo algo y seguramente harán más, para atender a las mujeres en sus municipios”, manifestó.

Asimismo, Alanís Samano enalteció el trabajo que se realiza a través de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca (SMO) encabezada por Ana Vásquez Colmenares. Así como en la “Casa de Medio Camino”, lugar en donde mediante el dibujo, diálogo y cuentos, las y los niños pueden expresar si están viviendo algún tipo de violencia y eso permite a las instituciones actuar y atenderlos como se debe; “esto lo vi en este centro y me da gusto que lo estén haciendo, lo voy a comentar en otras entidades, porque creo que es una buena práctica que tenemos que replicar”.

En el evento, el Gobernador refirió la implementación del programa “Mujeres constructoras de paz” a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, a cargo de José Manuel Vera Salinas, que atiende e involucra a las mujeres de manera activa en la construcción de la cohesión social y la paz en nuestra entidad, a través de 10 redes en todo el estado.

Durante la presentación del programa “Por ellas, Acciones para familias víctimas de feminicidio”, se dio a conocer que los seis componentes que integran este proyecto son: Salud y nutrición, Salud emocional, Apoyo para el acceso a la justicia, Fortalecimiento económico, Fortalecimiento educativo, y Reformas al Sistema de Justicia.

En este marco, Alejandro Murat Hinojosa hizo la entrega simbólica de tres Créditos a la Palabra, por un monto de 150 mil pesos cada uno, en apoyo a las familias de las víctimas de feminicidios.

