Personal médico de Oaxaca recibe segunda dosis de vacuna contra el Covid

-La sede que se habilitó fue la facultad de medicina de la UABJO, en dónde se registró una fila considerable para recibir el biológico.

José Cruz

Oaxaca, Oaxaca.- Este martes inició la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el Covid al personal médico que quedó pendiente en la campaña anterior, por lo que desde la mañana se registraron filas en la facultad de medica de la UABJO para que se les aplicara el biológico.

Con la aplicación de esta segunda dosis el personal de la primera línea de atención contra el Covid completará su esquema de vacunación, ya que a ellos se les aplicó el biológico de Pfizer-BioNTech, estas personas recibieron la primera dosis en el mes de febrero.

Cabe recordar que de acuerdo al programa de vacunación dado a conocer por el gobierno federal, desde diciembre se inició con la aplicación de la vacuna al personal médico, para el mes de febrero se debió haber terminado de vacunar a este sector, sin embargo por retraso en la llegada de las dosis al país, los tiempos se desfasaron.

