Más de 24 mil vacunas contra el covid, se aplicarán en 5 municipios de la Cuenca

-Más de 15 mil serán aplicadas en Tuxtepec

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- La Delegada Estatal de Bienestar en Oaxaca Nancy Ortiz Cabrera dio a conocer que serán más de 24 mil las vacunas que se van a aplicar en 5 municipios de la región, la mayoría en Tuxtepec.

Explicó que son 24 mil 26 vacunas para cinco municipios de la región los que hacen falta, y con éstos se concluye la aplicación de la vacuna en la región de la Cuenca del Papaloapan, sin embargo en caso de que alguien no se vacune porque se terminen las dosis, estarían vacunándolos posteriormente.

En Tuxtepec serán 15, 523 vacunas a aplicar, y las restantes en los municipios de Loma Bonita vacunas y en Acatlán, pero también en los próximos días estarían vacunando a habitantes de San Juan Cotzocón y San Juan Lalana.

Hasta el momento, informó que ya se ha vacunado 265 municipios del estado, con estos 5 de la región serían 270 municipios atendidos en el estado y faltarían 300 más por vacunar, los cuales, aseguro que ya están supervisando, y que en el mes de abril estarían concluyendo la vacunación en los adultos mayores.

La Delegada explicó que no se sabe cuando se estaría aplicar la segunda dosis, pero en su momento estarían dando a conocer estos datos, y aprovechó para pedirle a la población que respete el horario y el día que les corresponde ya que serán 3 días de vacunación.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario