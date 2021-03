Jemima Camacho es la nueva “Embajadora Oaxaca 2021”

-Originaria de Loma Bonita Oaxaca pretende resaltar el trabajo de los artesanos de Oaxaca, enfocándose en la Cuenca del Papaloapan

David Higareda

Jemima Camacho, joven originaria de Loma Bonita Oaxaca, dio a conocer la noche de este lunes 29 de marzo, que nuevamente estará representando a Oaxaca en un certamen de belleza nacional.

En sus redes sociales comentó que portará la banda y corona de “Embajadora Oaxaca 2021, en el concurso “Embajadora México” el cual reúne a distintas mujeres del país donde reflejan la verdadera belleza Mexicana.

Comentó que cuando le dieron la noticia se puso algo nerviosa, pero que gracias al apoyo de su equipo de trabajo que la respalda desde que inicio su trayectoria en los concursos de belleza, fue que finalmente aceptó este nuevo reto.

En esta plataforma le gustaría resaltar y apoyar a los artesanos de Oaxaca pero principalmente enfocándose en la Cuenca del Papaloapan y así dar a conocer el arte único que México tiene en el mundo entero.

Jemima Camacho, cuenta ya con una trayectoria en los concursos de belleza, obteniendo títulos estatales, donde ha viajado a otros estados representando a Oaxaca a nivel Nacional.

El certamen de “Embajadora México” dará mas detalles en próximos días sobre la final nacional y seguirán publicando las actividades de las reinas estatales y sobre todo su preparación.

